Москва, , 15:22 — REGNUM Власти России будут реагировать на санкции Евросоюза, введенные из-за блогера Алексея Навального. Об этом 22 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Санкционный путь — это не наш выбор, но мы, естественно, будем реагировать на санкции. Соответствующие меры с нашей стороны будут приняты и они будут объявлены», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейский санкционный режим в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека, применят 22 марта министры иностранных дел 27 государств ЕС.

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