Москва, , 15:24 — REGNUM Все 38 спутников из 18 стран мира, которые были ранее запущены на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур, успешно выведены на околоземную орбиту с помощью разгонного блока «Фрегат». Об этом 22 марта сообщает пресс-служба государственной корпорации Роскосмос.

«После обработки телеметрической информации разгонный блок «Фрегат» успешно завершил все этапы программы выведения 38 космических аппаратов на целевые орбиты», — говорится в сообщении.

Также указывается, что средства выведения космических аппаратов госкорпорации Роскосмос в полном объеме отработали все этапы данного, крайне сложного полета и обеспечили выведение спутников на три разные солнечно-синхронные орбиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запущенный с космодрома Байконур южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500−1 успешно выведен на целевую орбиту.