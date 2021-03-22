Москва, 22 марта, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Монополия доллара в качестве мировой валюты должна пошатнуться, огромная зависимость мира от доллара выгодна только США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Монополия доллара должна пошатнуться. На смену ему может прийти юань, евро. Рубль становится валютой, в которой все больше ведутся взаиморасчёты, — заявил Володин. — Огромная зависимость от доллара всего мира выгодна только США. И весь мир эти раздутые расходы и авантюры оплачивает. Чем скорее расчеты перейдут в национальные валюты, тем лучше».

США пора задуматься о развитии экономики своей страны, а не создавать проблемы в мире, отметил спикер Госдумы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков для России через укрепление технологической самостоятельности, использование альтернативных доллару мировых валют и отказ от международных платежных систем.

Обстановка в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе возможность отключения страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также:Володин объяснил заявление Байдена про Путина