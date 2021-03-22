Оренбург, , 15:20 — REGNUM В ряде районов Оренбургской области выпал цветной снег. Пользователи соцсетей сообщают, что осадки бежевого и желтого цвета отмечены в Ташлинском, Илекском и Бузулуком районах.

В ФГБУ «Приволжское УГМС» назвали причину выпадения атмосферных осадков нехарактерного цвета — пыльную бурю. Песок и пыль, поднимаемые сильным ветром, переносились и оседали на территории Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей, окрашивая осадки в цвет почвы и песка.

Синоптики заявили, что во взятых пробах снега наблюдался осадок в виде мелких песчинок, кислотность талой воды была в пределах нормы.