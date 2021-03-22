Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Американский автопроизводитель Jeep представил четыре новых вседорожника для участия на ежегодном американском «Пасхальном сафари». Об этом 22 марта сообщается на сайте Autoblog.

«Пасхальное сафари» будет проходить в окрестностях города Моаб (штат Юта) с 27 марта по 4 апреля нынешнего года. Это уже пятьдесят четвёртое сафари.

Основной новинкой от компании станет электровседорожник под названием Magneto. Также зовут одного из персонажей вселенной Marvel. Создана модель на основе Jeep Wrangler Rubicon.

Модель «обута» в 35-дюймовые шины, а также оснащена усиленной подвеской и амортизаторами Fox. Производительность электрокара обеспечивает 265-сильный мотор, который питается от трёх аккумуляторов. Дальность хода вседорожника не сообщается.

Кроме того, на «Пасхальном сафари» будут представлены: Jeep Beach (340 л. с.), Jeep Red Bare (260 л. с.) и Jeep Wrangler Orange Peelz (285 л. с.).

Напомним, в начале марта текущего года компания Jeep представила современную версию вседорожника Jeep Grand Wagoneer. Авто собрано на платформе полноразмерного пикапа Ram 1500.

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