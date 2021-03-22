Сеул, , 15:25 — REGNUM На одной из птицеферм в южнокорейском уезде Чанхын провинции Чолла-Намдо обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйств страны.

По состоянию на 22 марта на территории страны выявлено 107 случаев высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено более 29 млн голов домашней птицы.

Напомним, что за минувшую неделю на территории Южной Корее было выявлено пять очагов высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди диких птиц. Общее число очагов, выявленных с октября 2020 года, увеличилось до 229.