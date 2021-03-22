Кызыл, , 15:37 — REGNUM Видеокадры с отдыха президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу в таёжном лесу появились 21 марта на YouTube-канале телеканала «Звезда». В Сети активно обсуждают ролик с их участием.

За первые сутки видео набрало более 700 тыс. просмотров и более восьми тыс. комментариев. Благодаря этому ролик попал в тренды YouTube.

Ранее Владимир Путин уже бывал в местности, попавшей на кадры видеозаписи. В 2019 году президент отдыхал в Республике Тува.

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