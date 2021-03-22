Ярославль, 22 марта, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Жители Ярославля выступают против внесения изменений в проект планировки застроенной территории в районе Пятёрка. Об этом сообщает новостной портал YarNews.

Многоэтажный дом

Проект предполагает строительство многоквартирного дома со встроенными объектами обслуживания (до 10 надземных этажей), многоквартирного дома на 12 этажей, одного объекта бытового обслуживания и гостиницы на 17 этажей со встроенной автостоянкой, которую предлагают построить вместо ранее включённого в проект многоэтажного гаража.

Общественные обсуждения проекта проходят на сайте мэрии города. Большое количество горожан высказывается «за» изменения в проекте, но есть и несогласные.

«Развивать и реконструировать город надо, но не так, как это делается на Пятёрке. Медик сносит двухэтажные обветшалые бараки, и на этих мизерных участках возводит 12−14-этажные монстры из силикатного кирпича по 9 рублей за кирпич. Дома а-ля хрущёвские уродцы! Какие там парковочные места, какие там корты, аллеи, парки и тд. И мэрия молодцы, рацпредложение внесли: вместо крытого гаража построить 17-этажную гостиницу, а для компенсации дефицита парковочных мест в этом квартале, в гостинице сделать подземный гараж, аж на 24 машины! Босх отдыхает!», — написал один из недовольных ярославцев.

Люди призывают городские власти подходить к застройке города с умом — создавать комфортные условия для жизни.

«Категорически против тотальной высотной застройки в микрорайоне и предложенного проекта планировки. После того, как низкоэтажные дома будут вытеснены высотками, район погрязнет в таких же пробках, как и все остальные районы города. Нужно стремиться строить комфортные районы для жизни людей как в Европе, а не «человейники», как в Москве», — предупреждает ещё один горожанин.

Общественное обсуждение проекта завершится 23 марта. После этого городские власти подведут итоги обсуждений. Отметим, что мнение жителей носит рекомендательный характер. Итоговое решение примет мэр города с учетом мнения специальной комиссии.