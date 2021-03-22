В Ярославле жители критикуют планы по высотной застройке на Пятёрке
Ярославль, 22 марта, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Жители Ярославля выступают против внесения изменений в проект планировки застроенной территории в районе Пятёрка. Об этом сообщает новостной портал YarNews.
Проект предполагает строительство многоквартирного дома со встроенными объектами обслуживания (до 10 надземных этажей), многоквартирного дома на 12 этажей, одного объекта бытового обслуживания и гостиницы на 17 этажей со встроенной автостоянкой, которую предлагают построить вместо ранее включённого в проект многоэтажного гаража.
Общественные обсуждения проекта проходят на сайте мэрии города. Большое количество горожан высказывается «за» изменения в проекте, но есть и несогласные.
Люди призывают городские власти подходить к застройке города с умом — создавать комфортные условия для жизни.
Общественное обсуждение проекта завершится 23 марта. После этого городские власти подведут итоги обсуждений. Отметим, что мнение жителей носит рекомендательный характер. Итоговое решение примет мэр города с учетом мнения специальной комиссии.