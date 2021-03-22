Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Американский режиссёр Дерек Колстад рассказал, что в грядущей экранизации видеоигры Hitman у главного героя появятся волосы. Об этом 21 марта сообщило издание Collider.

В первом эпизоде шоу зрителям представят Агента 47 как независимого киллера, который начинает подозревать, что его жизнью управляет кто-то извне. В конце серии герой обнаружит на своём затылке знаменитую татуировку в виде штрихкода — и только тогда сбреет волосы.

Напомним, Hitman — это популярная серия видеоигр про генетически-модифицированного киллера с позывным Агент-47. За создание франшизы ответственна датская студия IO Interactive.

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