Махачкала, , 15:16 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом №30 города Каспийска. Ее подозревают в мошенничестве с использованием своего служебного положения и служебном подлоге, сообщили 22 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, женщина в период с октября 2018 года по январь 2019 года выписывала премии сотрудникам дошкольной организации в размере от 75 тыс. рублей до 180 тыс. рублей. Денежные средства на такие большие суммы поощрений злоумышленница брала из сэкономленного фонда оплаты труда. После того как сотрудницы детского сада получали указанные суммы, его руководитель сообщала, что им не полагаются такие крупные выплаты, и требовала вернуть часть денег.

Таким образом, ей удалось завладеть в общей сложности полмиллионом рублей. В настоящее время идет сбор доказательств вины подозреваемой, также предпринимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного бюджету.