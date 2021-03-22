Москва, , 15:15 — REGNUM Соединённые Штаты не поддержали идею провести открытый разговор в прямом эфире лидеров России и США, которую предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом 22 марта заявили в МИД РФ.

Читайте также: В США считают, что Байден пытается начать войну с Россией

В российском внешнеполитическом ведомстве с сожалением констатировали, что «американская сторона не поддержала президента РФ Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джозефом Байденом.

Напомним, глава Российского государства предложил организовать разговор с главой Белого дома 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме «для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности».

Ранее по теме: В Кремле уточнили формат общения Путина с Байденом

«Упущена ещё одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях, — подчёркивается в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства. — Ответственность за это целиком на США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей». После этого глава Российского государства предложил своему американскому коллеге провести открытый разговор в прямом эфире 19 марта или 22 марта.

19 марта глава Белого дома не смог поговорить с Путиным из-за плотного графика в связи с рабочей поездкой в штат Джорджия. 20 марта Байден, отвечая на вопросы журналистов пула Белого дома, заявил, что «в какой-то момент» он, конечно, поговорит с российским лидером.