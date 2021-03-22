Красногорск, , 15:15 — REGNUM В Подмосковье планируется создать 16 площадок для обращения со смешанным строительным мусором. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Андрей Разин, на территории Подмосковья с 29 января 2021 года формируют ежедневный отсчет по количеству принятых и переработанных строительных отходов.

«Вся система должна начать функционировать с 1 июля этого года. К площадке мы вводим требование жесткого стандарта. Первое — это технологический стандарт, второе — минимизация негативного воздействия на окружающую среду», — заявил Разин.

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