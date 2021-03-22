Нерехта, Костромская область, 22 марта, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Нерехте и Нерехтском районе Костромской области появились проблемы с общественным транспортом — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автобус

1 марта индивидуальный предприниматель Максим Боровиков, обслуживающий по муниципальному контракту городские и районные маршруты, обратился в администрацию с требованием расторгнуть контракт в одностороннем порядке. После того как его требование было отклонено, он обратился в Арбитражный суд региона.

Как пояснил газете «Нерехтская правда» сам Иван Боровиков, отказаться от контракта предпринимателя заставила ситуация с падением пассажиропотока в пандемию, низкие тарифы за проезд в общественном транспорте и недостаточные компенсации за транспортную работу со стороны муниципалитета.

«Изучение пассажиропотока в районе не проводилось как минимум 18 лет. Раньше в одну древнюю ездило 20 человек, а сейчас один. А то и вовсе автобус едет пустой. Сейчас у меня не хватает водителей, люди жалуются на низкие зарплаты. Да я готов хоть 100 тысяч платить, но изучите пассажиропоток! Я предприниматель, я пришёл не благотворительностью себе в убыток заниматься, а деньги зарабатывать. Тариф с 2017 года повысили впервые в 2021 году на два рубля, а бензин за это время подрос на 10 рублей. Это что такое?!»

На данный момент в Нерехте действует два автобусных маршрута, в Нерехтском районе перевозки осуществляются по 12 маршрутам. По словам предпринимателя стоимость проезда в размере 20 рублей и компенсации в размере 450 тысяч рублей в месяц не покрывает всех расходов на обслуживание транспортных средств, топливо и зарплаты сотрудникам. Чтобы расплатиться с возникшими долгами, Боровиков продал 5 автобусов. Сейчас в автопарке предпринимателя имеется 8 транспортных средств, но не хватает водителей. Вместо 7 необходимых работников на маршрутах в разное время работают от 3 до 5 человек, из-за этого страдает регулярность перевозок. В настоящее время администрация Нерехты и Нерехтского района ищет альтернативу перевозчику. Увенчаются ли поиски успехом, пока не понятно.

Напомним, сложная ситуация с общественным транспортом сложилась так же и в областном центре — Костроме. Ряд перевозчиков заявили об убытках и желании расторгнуть муниципальные контракты с администрацией. Проблемы озвучиваются те же: низкий тариф за проезд, снижение пассажиропотока, недостаточные компенсации со стороны города. Костромичи, в свою очередь, недовольны регулярными пропусками рейсов, невежливостью водителей, отношением перевозчиков к льготникам и невозможностью уехать домой в вечернее время. В сентябре 2021 года по муниципальным маршрутам будут разыграны новые конкурсы. Срок действия новых контрактов составит так же 5 лет.