Киев, , 15:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Бюро экономической безопасности Украины. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба офиса президента Украины.

Как сообщается, новое Бюро будет единственным органом государственной власти, отвечающим за борьбу с экономическими преступлениями.

«Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушения закона в обращении средств тех или иных бизнес — или государственных структур», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после создания БЭБ несвойственные ей функции утратит Служба безопасности Украины (СБУ).

«Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно непосредственно связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики», — добавили в офисе президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем руководителя офиса главы государства.

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