Киев, 22 марта 2021, 15:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Бюро экономической безопасности Украины. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба офиса президента Украины.
Как сообщается, новое Бюро будет единственным органом государственной власти, отвечающим за борьбу с экономическими преступлениями.
В пресс-службе отметили, что после создания БЭБ несвойственные ей функции утратит Служба безопасности Украины (СБУ).
Напомним, ранее Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем руководителя офиса главы государства.
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