Москва, , 15:13 — REGNUM Идея отказа от использования доллара в расчетах в международной торговле не новая. Причина рассмотрения такой гипотетической ситуации — постоянные санкции США против России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Последние введенные санкции связаны с Навальным и направлены против военно-технического сотрудничества России и США. Вместе с тем, по оценкам РБК, наложенные ограничения не окажут существенного влияния на объем экспорта США и России и уменьшат его лишь на 0,5%.

Вместе с тем остается угроза введения санкций против государственного долга России и отлучения России от международных банковских расчетов. Эти санкции заложены в предвыборную программу Байдена, с которой он шел на выборы, и изложены в законопроекте «Защита американской безопасности от Кремлевского акта агрессии» (DASKA), одобренным комитетом сената США.

Ограничения направлены на российские банки, нефтяные и газовые компании, а также на тех, кто подозревается в причастности к кибератакам против США. Прописанные в законопроекте меры включают в себя: санкции против суверенного долга России, блокировку операций российских госбанков, санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа за пределами России, против политических деятелей, бизнесменов, членов их семей и другие.

Есть ли у России что противопоставить подобным действиям США, если они будут введены? Во-первых, большой запас золотовалютных резервов. По состоянию на 12 марта 2021 года их объем был равен 580,4 миллиарда долларов. С учетом Фонда национального благосостояния, объем которого составляет порядка 13,5 трлн рублей, российская экономика устойчива к введению подобных ограничений и имеет резерв для маневра.

Во-вторых, опыт расчетов в национальных валютах при проведении экспортно-импортных операций с Китаем и Турцией. Такие сделки уже проводились с Китаем. Правда, все это возможно только в определенных случаях.

Эти страны готовы перейти на такой товарооборот только по политическим причинам. В-третьих, можно и перейти в расчетах на резервную валюту в евро при расчетах со странами Еврозоны. Однако здесь надо учитывать, что страны ЕС — это ближайшие союзники США на Европейском континенте и США найдут основания для препятствий для такого полного перехода.

Теперь об аргументах против. Россия, являясь крупнейшим экспортером сырьевых ресурсов и полезных ископаемых, должна ориентироваться на мировые цены на эти товары. Все мировые расчеты за нефть, золото, природные ресурсы совершаются в долларах США.

Переход на расчеты за нефть в долларах США был инициирован Саудовской Аравией в 1970-х годах, когда президент США Никсон убедил ее это сделать. Изменения появятся если США примут закон против картелей производителей и продавцов нефти, то есть ОПЕК.

В этом случае Саудовская Аравия готова отказаться от долларов при торговле нефтью. Но сегодня Саудовская Аравия остается главным союзником США на Ближнем Востоке и существенных изменений в ее позиции пока не ожидается. Переход в расчетах на национальные валюты принесет дополнительные расходы для российских экспортеров.

На сегодня нефтяные доходы дают российской казне более 50% поступлений. Введение иной валюты в расчетах ничего кроме неудобства в расчетах и повышения комиссий не даст. Кроме того, основная масса участников сделок все равно будут оформлять и реализовываться сделки в долларах США.

Отход от использования доллара в международных расчетах, по нашему мнению, в ближайшем времени в условиях продолжающейся мировой рецессии нецелесообразен. Кроме того, есть и европейские санкции, принимаемые одновременно с США, либо под их нажимом. Это обстоятельство также требует учета. И здесь еще предстоит долгая взаимная работа со странами ЕС.

Анализ введения европейских санкций показал их неэффективность для России. И чем скорее страны Евросоюза это поймут, тем скорее появятся ростки новых совместных проектов с Россией. Эти проекты уже появляются в совместном производстве вакцины в борьбе с пандемией. Мы к этому готовы», — высказал своё мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что уход от использования контролируемых Западом международных платежных систем — это необходимые в современные реалии.

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