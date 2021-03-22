Душанбе, , 15:12 — REGNUM Около 300 военнослужащих оптико-электронного комплекса «Окно» в таджикистанском «Нуреке» планируют вакцинировать от коронавируса, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Прививку в первую очередь получают военнослужащие, отслеживающие космическую обстановку. Вакцинация проходит на базе 451-го военного госпиталя на территории 201-й базы ВС России.

Вакцину от коронавируса получили более 1 тыс. военнослужащие российской военной базы в Таджикистане. Первыми на очереди оказались дежурные силы базы, командный состав и другие военнослужащие.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦВО полностью вакцинировали от COVID-19 40 тысяч военнослужащих