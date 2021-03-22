Москва, , 15:12 — REGNUM Мощности для производства 700 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» зарезервированы в 10 государствах мира, сообщили 22 марта в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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Отмечается, что за последнюю неделю РФПИ объявил о соглашениях с тремя индийскими производителями для выпуска более 300 млн человеко-доз вакцины в год.

«В целом, мощности для производства 700 млн человеко-доз зарезервированы в 10 странах», — сообщили в РФПИ.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Африка среди других континентов — один из лидеров по количеству государств, одобривших применение «Спутника V». Всего российскую вакцину одобрили более 50 стран мира.

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