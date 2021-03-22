Нижневартовский район, Югра, , 15:12 — REGNUM В Югре на поверхности реки Обь в районе газопродуктопровода «СибурТюменьГаза» вечером 21 марта завершилось контролируемое выгорание продукта. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, пожар в акватории реки Обь начался 6 марта. АО «СибурТюменьГаз» проинформировало, что на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции лёгких углеводородов с последующим кратковременным возгоранием.

«Ведётся утилизация оставшихся углеводородов через амбары дожига и одновременно организовано опорожнение трубопровода», — сообщили в пресс-службе предприятия в этот же день.

Отмечается, что специалисты «СибурТюменьГаза» в координации с надзорными ведомствами до 21 марта полностью контролировали процесс дожига, который был наиболее безопасным для окружающей среды способом утилизации продуктов газопереработки.

Тем временем на Оби продолжает отбор проб в районе продуктопровода «СибурТюменьГаза» группа экспертов сибирского отделения Российской академии наук, специализирующихся на экологии водных систем.

«В отобранных в 500 метрах выше по течению от продуктопровода пробах специалисты продолжают фиксировать превышение предельно допустимых концентраций по углеводородам. Данный вопрос будут исследовать независимые эксперты», — сообщает пресс-служба «СибурТюменьГаза».

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