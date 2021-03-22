Джакарта, , 15:11 — REGNUM Результаты исследования Indikator Politik показали, что 40% молодых людей считают, что Индонезия становится менее демократичной, сообщает CNN Indonesia.

По данным опроса, 35,7% молодых людей считают, что демократия в Индонезии всё та же. Между тем только 15,5% молодежи считают, что Индонезия становится более демократичной. Остальные 8,8% молодых людей не ответили.

При этом 76% считают, что демократия, хотя и несовершенная, является правильной системой правления в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5744 новых случаев заражения коронавирусом.

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