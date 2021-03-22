Уфа, , 15:52 — REGNUM Конкурс стартапов «Стартап-тур», организованный Фондом «Сколково», проходит в Уфе. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что региональный этап «Стартап-тура», который направлен на развитие технологического предпринимательства и реализацию перспективных инновационных проектов, проходит в Башкирии уже второй раз. Мероприятие в этот раз проходит в онлайн-режиме.

«Традиционно целевой аудиторией этого мероприятия выступают стартаперы, технологические предприниматели, молодые ученые, индустриальные партнеры, представители корпораций, инвесторов, технопарков и бизнес-инкубаторов, а также региональные участники проекта «Сколково», менторы и эксперты», — сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В рамках мероприятия пройдут сессии и дискуссии по вопросам построения инновационной инфраструктуры Башкирии. Кроме этого, пройдут конкурсы технологических стартапов в сфере энергетических, индустриальных и информационных технологий, а также биотехнологий в сельском хозяйстве и медицине.

«Пятиминутная презентация дает стартапам возможность претендовать не только на денежные призы (сертификаты на 300 000 рублей), но и на участие в акселерационных программах институтов развития и других номинациях партнеров», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выпустили опытный образец биомусоровоза.