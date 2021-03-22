Уфа, 22 марта 2021, 15:52 — REGNUM Конкурс стартапов «Стартап-тур», организованный Фондом «Сколково», проходит в Уфе. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Сообщается, что региональный этап «Стартап-тура», который направлен на развитие технологического предпринимательства и реализацию перспективных инновационных проектов, проходит в Башкирии уже второй раз. Мероприятие в этот раз проходит в онлайн-режиме.
В рамках мероприятия пройдут сессии и дискуссии по вопросам построения инновационной инфраструктуры Башкирии. Кроме этого, пройдут конкурсы технологических стартапов в сфере энергетических, индустриальных и информационных технологий, а также биотехнологий в сельском хозяйстве и медицине.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выпустили опытный образец биомусоровоза.