Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) 24 марта организует онлайн-семинар, посвященный памяти жертв Холокоста. На мероприятии выступит ректор Игорь Максимцев и студенты вуза, генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольга Слов, состоится видеоэкскурсия в Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем. Об этом сообщили 22 марта в городском комитете по науке и высшей школе.

Напомним, громкий скандал разразился в феврале 2021 года, когда с лекцией перед учителями Ленобласти выступил петербургский преподаватель, профессор Владимир Матвеев. После того как комиссии по этике Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), где работал преподаватель, изучили его скандальный доклад, было объявлено, что Владимир Матвеев больше в этих вузах не работает.

Читайте также: Отрицавшего Холокост петербургского профессора уволили из двух вузов

Теперь в СПбГЭУ решили уделить особое внимание изучению Холокоста и распространению этого знания среди студентов. «Основная цель семинара — защита тех событий от забвения. Погружение в историческое прошлое — это способ напомнить человечеству о важности борьбы с такими явлениями, как ксенофобия, международный терроризм, дискриминация и геноцид. Глобальная безопасность зависит от вклада нашего поколения в сохранение памяти о трагических событиях Второй мировой войны. На нас лежит ответственность за осведомленность и грамотную интерпретацию истории будущим поколением», — заявил ректор Игорь Максимцев, говоря о предстоящем семинаре. Отмечается, что в рамках семинара пройдет обсуждение вопросов сохранения исторической памяти, а также поэтические выступления студентов СПбГЭУ.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандала вокруг выступления Владимира Матвеева перед педагогами Ленинградской области, в ходе которого лектор отрицал Холокост, школьникам Ленобласти начали специально рассказывать о трагедии еврейского народа. Первыми об этих событиях Второй мировой войны рассказали старшеклассникам и учителям Новосельской школы Ломоносовского района.

Читайте ранее в этом сюжете: Уголовное дело могут возбудить в отношении учёного, отрицавшего Холокост

Напомним, прокуратура Ленинградской области посчитала, что лектор Матвеев публично совершил действия по реабилитации нацизма, что уголовно наказуемо. Материалы проверки переданы в следственные органы.

Читайте ранее в этом сюжете: После скандала с отрицанием Холокоста в Ленобласти читают лекции о геноциде