Приштина, , 15:15 — REGNUM Утром 22 марта в ходе учреждающего заседания парламента Косово представитель одержавшей победу на выборах в Косово партии «Движение за самоопределение» Главк Конюфца получил пост спикера парламента Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 120 депутатов в зале заседаний присутствовали 113. Кандидатуру Конюфцы поддержали 69 депутатов. «Против» проголосовали 33 депутата (Представители Демократической партии Косово и Демократической лиги Косово). Еще 11 депутатов воздержались.

Главк Конюфца родился в июле 1981 года в Приштине, получил образование на философском факультете университета Приштины. Впервые получил кресло депутата в 2010 году. С 2011 по 2014 гг. занимал пост заместителя спикера парламента Косово.

В 2014 году возглавил парламентскую фракцию «Движения за самоопределение». В 2020 году занял пост министра иностранных дел и диаспоры в правительстве Альбина Курти.

Во второй половине дня в парламенте Косово состоится голосование по избранию нового премьер-министра края.

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