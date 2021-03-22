Мёнхенгладбах, Германия, , 15:09 — REGNUM Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо может стать главным тренером мёнхенгладбахской «Боруссии». Об этом 22 марта сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе в летнее межсезонье перейдёт на работу в «Боруссию» из Дортмунда.

В настоящее время мёнхенгладбахская «Боруссия» занимает 10-е место в чемпионате Германии. В активе команды набрав 36 очков после 26 туров.

Алонсо является главным тренером клуба «Реал Сосьедад Б», который выступает в третьем испанском дивизионе. Клуб под его руководством В нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице. С 2014 по 2017 год Алонсо играл в «Баварии».