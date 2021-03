Токио, , 15:07 — REGNUM Открытое бета-тестирование многопользовательского экшена Resident Evil Re: Verse запустится 7 апреля 2021 года. Об этом 22 марта сообщает издание Eurogamer.

Тестирование продлится до 10 апреля 2021 года. Принять в нём участие бесплатно можно будет на PC, Xbox One и PS4.

Напомним, Resident Evil Re: Verse — это онлайн-шутер с видом от третьего лица, в котором геймеры будут сражаться друг с другом, управляя популярными персонажами франшизы Resident Evil. Релиз проекта ожидается в 2021 году.

