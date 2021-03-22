Бристоль, Великобритания, , 15:12 — REGNUM Ущерб, который был нанесен Бристолю во время произошедших 21 марта беспорядков, по предварительным оценкам составляет несколько миллионов фунтов стерлингов. Об этом 22 марта сообщил главный констебль Бристоля Энди Марш.

«Затраты на поддержание порядка, проведение последующего расследования, а также ремонт и замену наших транспортных средств и поврежденного участка в центре нашего города будут исчисляться миллионами», — приводит его слова РИА Новости.

Также Марш отметил, что эти денежные средства могли быть потрачены на социальную поддержку наиболее уязвимых членов британского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время беспорядков в Бристоле были травмированы 20 сотрудников полиции.