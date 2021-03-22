Москва, , 15:05 — REGNUM Когда речь идет о поиске платежных систем, альтернативных долларовой, то, возможно, стоит обратиться к системе, построенной на золоте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, комментируя соответствующее высказывание руководителя МИД РФ Сергея Лаврова.

«Долларовая система дешевая, удобная и практичная. Но если вы находитесь под риском санкций, то у вас просто нет выхода и нужно искать альтернативу. Это может быть система, построенная на золоте. И Россия, и Китай уже делали определенные шаги в сторону систем, построенных на золоте. Вы, конечно же, не перевозите золото с места на место, а обмениваетесь некими билетами, которые привязаны к какому-то количеству золота, лежащему в этом хранилище. При этом каждый билет означает какую-то сумму, эквивалентную стоимости золота в долларах. То есть доллар присутствует в качестве счетной, а не расчетной единицы. И золотой рубль тоже подходит. Почему бы российскому ЦБ не выпустить некую расчетную международную единицу, привязанную к тому же физическому золоту? Почему нет? Это вполне возможно, учитывая наши золотые резервы», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что появление платежной системы альтернативной доллару неизбежно.

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