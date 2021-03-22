Киев, , 15:04 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает формулировки президента США Джо Байдена в отношении властей России.

Об этом глава правительства Украины рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, фрагменты из которого сегодня, 22 марта, публикуют украинские СМИ.

Шмыгаль отметил, что геополитическая ситуация в мире не простая, коронавирусный кризис это только усиливает, соответственно, эмоциональными являются и настроения.

«Но учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тыс. человек… могу только сказать, что я поддерживаю такие формулировки Байдена», — сказал премьер, добавив, что его не удивил резкий тон президента США по отношению к лидеру другого государства.

Он также считает, что в Европе уже увидели «истинное лицо Москвы», и то, как Россия на самом деле «относится к Европе и к остальному миру», в частности, после последнего визита представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля в Москву.

ИА REGNUM напоминает, что 18 марта президент России предложил Байдену прямой разговор в открытом для СМИ режиме, отреагировав таким образом на хамское заявление президента США о том, что он считает Путина «убийцей». В Белом доме в ответ заявили, что президент США «очень занят».