Раменское, Московская область, , 15:08 — REGNUM Сотрудник полиции застрелил разнорабочего, который пытался ударить его лопатой. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел вечером 21 марта в сельском поселении Софьинское. Один из разнорабочих находящейся там промышленной зоны начал вести себя неадекватно попытался свести счеты с жизнью. Очевидцы вызвали на место ЧП бригаду скорой помощи. Медики оказали мужчине помощь. Затем они попытались поместить гражданина в автомобиль и отвезти в больницу.

Однако рабочий оказал сопротивление врачам и попытался завладеть их транспортным средством. Во время этого он несколько раз ударил водителя скорой помощи в лицо и по туловищу. Для пресечения противоправных действий на место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

«Вооружившись лопатой подозреваемый, не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и попытался нанести удар сотруднику ОМВД по г.о. Раменское. Предотвращая опасные действия мужчины, полицейский, применил табельное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте происшествия», — отмечено в сообщении.

На данный момент следственные органы проводят комплекс проверочных мероприятий. Допрошены свидетели, изъяты записи камер видеонаблюдения. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудника полиции.

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