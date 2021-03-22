Оренбург, , 15:01 — REGNUM В Оренбургской областной клинической больнице в экстренном порядке закрывают отделение эндокринологии. Как сообщает медучреждение на своей странице в соцсети, работа отделения приостанавливается на две недели.

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«Согласно предписанию Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, ограничения связаны с дезинфекцией, проводимой в эндокринологическом отделении. Дезинфекция в отделениях ГАУЗ «ООКБ» — часть плановой работы», — сказали в клинике.

Экстренная медицинская помощь продолжает оказываться со временной маршрутизацией пациентов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, отделение пришлось закрывать из-за выявленного пациента с положительным результатом теста на коронавирус.