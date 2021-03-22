Москва, , 15:02 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault запатентовал экстерьер хэтчбека Sandero третьего поколения. Патентные изображения автомобиля размещены в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Дизайн нового хэтчбека Renault Sandero База Федерального института промышленной собственности (ФИПС)

Компания запатентовала европейскую версию Sandero, которую выпускают в Румынии под брендом Dacia. Что же касается России, то здесь появится другая версия модели под маркой Renault.

Ожидается, что российский хэтчбек Sandero будет отличаться иными бамперами и V-образной решеткой радиатора.

Официальная премьера модели Sandero третьего поколения прошла в сентябре 2020 года года. Авто собрано на современной модульной «тележке» CMF-B. Автопроизводитель оснастил модель светодиодными фарами, Y-образными дневными ходовыми огнями и новыми бамперами.

В России новая модель Sandero появится у дилеров не ранее 2022 года.

Ранее компания Honda запатентовала в России экстерьер модели Civic одиннадцатого поколения. Однако продаваться это авто в России не будет. Патент в этом случае является простой юридической формальностью.

Читайте также: В России запатентовали универсал Seat Leon