Пенза, , 15:07 — REGNUM В Москве по решению Басманного суда отправлен под арест заместитель директора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов. Его подозревают в посредничестве по взяточничестве в особо крупном размера (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую, «суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая».

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев арестован до 20 мая по обвинению в получении взятки в сумме более 31 млн рублей.

Читайте также: Главу Пензенской области арестовали на два месяца

Глава Пензенской области Иван Белозерцев, подозреваемый в получении взяток, может быть причастен к другим эпизодам преступной деятельности.

Читайте также: В деле губернатора Белозерцева могут появиться новые эпизоды