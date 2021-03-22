Судак, Крым, 22 марта 2021, 15:00 — REGNUM «Таврида» запускает масштабный проект, результатом которого станет создание полноценной экосистемы для тех, кто связывает свое будущее с креативной экономикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 мая сообщают в пресс-службе арт-кластера.
Формируемая экосистема будет основана на 12 ключевых сервисах, которые в течение 2021 года интегрируются в единую цифровую платформу «Таврида ID». Среди них: «Таврида. Форум», «Таврида. Фест», «Таврида. АРТ», «Таврида. Парк», «Таврида. Кастинг», «Таврида. Резиденция», «Таврида. Практикум», «Недели. Таврида», «Таврида. Университет», «Таврида. Медиа», «Таврида. Сеть» и «Таврида. Старт».
Напомним, арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума.
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