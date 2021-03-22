Киев, 22 марта 2021, 15:04 — REGNUM Украина может вступить в Евросоюз и НАТО в течение 5−10 лет. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 21 марта в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
Шмыгаль отметил, что Украине, прежде всего, необходимо достичь прогресса в борьбе с коррупцией, а также европейских стандартов в области правосудия.
Премьер-министр Украины добавил, что некоторые страны Евросоюза выступают против расширения данного объединения.
Напомним, ранее Шмыгаль рассказал о планах перепрофилировать газопровод «Дружба» и поставлять по нему водород в ЕС.
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