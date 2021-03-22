Москва, , 14:59 — REGNUM В мире все больше стран, вступивших в противостояние с Европой и Америкой, а стало быть, появление платежной системы альтернативной доллару неизбежно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, комментируя высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости такой альтернативы.

«Сегодня тех стран, против которых воюют Европа и Америка, становится все больше и больше, — сказал Зубец. — И если число стран, которые находятся под санкциями (РФ, Китай, Иран, Турция и др.), растет, уже есть некая основа для того, чтобы формировать альтернативную платежную систему, рассчитанную на облуживание физических и юридических лиц. Так что на длинной перспективе создание альтернативной платежной системе неизбежно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, что в настоящее время долларовая система — самая крупная, самая отлаженная и самая дешевая в плане издержек.

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