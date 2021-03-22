Таллин, , 14:59 — REGNUM За минувшие сутки, 21 марта, в Эстонии было проанализировано 4799 тестов на коронавирус, из них положительных результатов выявлено 993, то есть 20,7% от общего количества. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

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За сутки скончались десять человек с коронавирусом: самому старшему из них — 89 лет, самому молодому — 67 лет. Всего в Эстонии умерло 797 человек.

Общая кумулятивная заболеваемость в стране за последние две недели составляет 1521 случай на 100 000 жителей, положительных результатов — 19,8% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 22 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 699 зараженных коронавирусной инфекцией. 52 человека находятся на искусственной вентиляции легких.