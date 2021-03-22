Минск, , 14:58 — REGNUM Власти белорусских городов отказали националистам в проведении 25 марта митингов, шествий, концертов и других мероприятий в рамках празднования «Дня воли». Основными основаниями для отказов стали пандемическая ситуация и близость акций к зданиям госучреждений.

Прозападная оппозиция в Белоруссии отмечает «День воли» 25 марта в память о провозглашении в 1918 году членами организации «Белорусская народная республика» независимости от России. Провозглашение состоялось в условиях немецкой оккупации и не было поддержано широкими массами белорусов, однако стало знаковым событием для белорусских националистов.

Читайте аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

В 2020 году «День воли» не проводился под предлогом пандемии. В нынешнем году прозападная оппозиция решила широко отметить знаковую для национал-сепаратистов дату, направив заявки в горисполкомы Минска, Могилёва и других областных центров. В частности, заявку в Мингорисполком как организаторы направили одна из социал-демократических партий (БСДП) и две общественные организации — «Движение «За свободу» и «Белорусский народный фронт «Возрождение» (БНФ «Адраджэнне»).

Согласно правилам организации таких мероприятий, заявка должна подаваться за пару недель и сопровождаться заключением договоров на охрану общественного порядка с милицией, оказания медицинской помощи со Скорой помощью и уборку территории с коммунальными службами. МВД Белоруссии уже не согласовало заявки, отказавшись принимать оплату за свои услуги (уже оплаченные налогоплательщиками из бюджета). В частности, ГУВД Мингорисполкома указало организаторам, что заявленные мероприятия не могут быть проведены на желаемых организаторами территориях по соображениям безопасности, в том числе и из-за близости к зданиям органов госуправления. Начальник минской милиции Михаил Гриб отметил, что «с учетом заявленного количества участников (от 10 тысяч человек), имеющихся в различных телеграм-каналах призывов к проведению несанкционированных акций, в том числе экстремистского характера, а также наличия ограничений, установленных законом, и необходимости минимизации распространения острых респираторных инфекций, вызванных COVID-19, ГУВД Мингорисполкома отказывает в заключении договора об оказании услуг по охране общественного порядка».

Ранее на эту тему: «100-летие БНР» в Белоруссии: обманутые ожидания и политизация костёла