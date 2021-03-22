Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своем письме для нового главы государства Джо Байдена пожелал ему удачи. Об этом Трамп сообщил в подкасте The Truth with Lisa Boothe.

«Главным образом я пожелал ему удачи», — сказал Трамп.

Он добавил, что письмо состоит из нескольких страниц, оно было написано «от всего сердца».

«Потому что мне хочется, чтобы он добился успеха», — добавил бывший президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что новые американские власти устроили на южной границе страны «национальную катастрофу». «Всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу», сказал Трамп.