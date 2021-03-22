Ташкент, , 14:56 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 140 раскаявшихся заключенных, вставших на путь исправление, сообщает агентство «Дунё».

Глава государства подписал соответствующий указ в честь Навруза. Четыре человека полностью освобождены от отбывания наказания, 69 — освобождены условно-досрочно, наказание в отношении еще восьми человек смягчено.

Сокращены сроки лишения свободы для 59 заключенных. Среди помилованных 14 человек участвовали в деятельности запрещенных организаций, 13 — женщин, 12 — иностранцев и девять мужчин старшей 60 лет.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Миризёев поздравил жителей республики с Днем работника системы махалли (территориального органа самоуправления граждан).

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