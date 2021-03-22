Лас-Вегас, США, , 14:56 — REGNUM Бывший чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов может стать тренером американца Люка Рокхолда. Об этом 22 марта сообщает портал TMZ.

«Нурмагомедов подумывает стать тренером. Он хочет помочь мне вернуться в спорт», — сказал Рокхолд.

Рокхолд является бывшим чемпионом UFC в среднем весе. Нурмагомедов во время своей карьеры несколько лет тренировался вместе с ним.

Свой последний бой 36-летний Рокхолд провёл в июле 2019 года, после чего взял паузу в карьере. Теперь он рассматривает возможность вернуться в октагон.

По словам Рокхолда, он пока не принял окончательного решения о возобновлении карьеры. Он намерен отправиться в Лас-Вегас и провести тренировки с Нурмагомедовым.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта глава UFC Дэна Уайт объявил, что Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

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