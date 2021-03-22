Минск, , 14:55 — REGNUM Белоруссии сейчас навязывают в качестве «национальных символов» флаги тех, кто заживо сжигал жителей Хатыни и творит другие зверства во время Великой Отечественной войны. Об этом говорится в опубликованном 22 марта обращении Александра Лукашенко к соотечественникам по случаю 78-й годовщины Хатынской трагедии.

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Поводом для обращения стала годовщина знаменитой трагедии: 22 марта 1943 года немецкие оккупанты и их пособники-полицаи в оккупированной БССР сожгли деревню Хатынь вместе с её жителями. Лукашенко отметил: «Сгорев заживо, лютую смерть тогда приняли 149 безвинных жертв, среди которых более половины были дети. За годы войны страшную судьбу Хатыни разделили жители тысяч белорусских городов и сел. Многие из них так и не возродились».

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«Мы также не забыли, что эти зверства совершались в том числе под флагами, которые сегодня нам пытаются навязать в качестве национальных символов. Такое историческое беспамятство сродни кощунству», — цитирует обращение пресс-служба президента Белоруссии.

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«Пусть скорбные колокола Хатыни сегодня услышат те, кто сеет зерна зла и ненависти, пытаясь расколоть страну, разрушить мир и спокойствие в нашем обществе. Этому не бывать, потому что мы единый народ и хорошо знаем — трагедия может повториться, если о ней забывают. Память народа священна. Белоруссия помнит прошлое во имя будущего», — добавил Лукашенко.

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