Москва, , 14:54 — REGNUM Представьте, что у всех крупных стран будет своя цифровалюта и они будут котироваться относительно друг друга без посредничества доллара США. Это будет вообще страшный сон для Вашингтона, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Сегодня США доминируют в мире основываясь на трех китах: военной силе, своем внутреннем рынке сбыта и долларе, как трансвалюте международных расчетов.

Цифровые валюты позволяют проводить расчеты без участия коррсчетов американских банков.

Таким образом у правительства США исчезает возможность блокировать и деньги и расчеты» — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия и Китай могут снизить санкционные риски, отходя от использований платежных систем, контролируемых Западом.

Читайте также: Глава МИД РФ Лавров заявил о необходимости уйти от использования доллара