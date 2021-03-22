Москва, 22 марта 2021, 14:54 — REGNUM Представьте, что у всех крупных стран будет своя цифровалюта и они будут котироваться относительно друг друга без посредничества доллара США. Это будет вообще страшный сон для Вашингтона, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия и Китай могут снизить санкционные риски, отходя от использований платежных систем, контролируемых Западом.
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