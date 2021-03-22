Киев, , 14:53 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать алгоритм возмещения потерь предпринимателям, которые вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения «красного» уровня коронавирусной угрозы в своих регионах.

Об этом он заявил сегодня, 22 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль уточнил, что по его поручению министерства финансов, социальной политики и регионального развития, с привлечением органов местного самоуправления, должны разработать алгоритм возмещения потерь бизнесу. Премьер сообщил, что по поручению президента Зеленского уже провел переговоры с министрами. Другие подробности относительно выплаты компенсаций пока неизвестны.

Напомним, что в конце марта на Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусом и сразу несколько крупных городов страны — в частности, Киев, Львов и Одесса — заявили о введении локдауна на региональном уровне со строгими ограничениями для бизнеса. Предыдущий национальный локдаун на Украине объявляли с 8 по 24 января 2021 года, тогда предприниматели могли получить от властей компенсацию в размере 8 тыс. грн (порядка $285).