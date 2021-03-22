Москва, , 15:02 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин по-казахски поздравил премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с праздником Навруз. Это произошло 22 марта в ходе встречи глав правительств двух стран.

Мишустин произнёс поздравление во время церемонии рукопожатия, а затем повторил его уже за столом переговоров.

«Наурыз кутты болсын» говорят казахстанцы. И я вас от всей души поздравляю с наступившим праздником весны, желаю всего самого доброго», — сказал глава правительства РФ.

Он попросил Мамина передать теплые слова президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

В Казахстане с 21 по 23 марта отмечают Наурыз мейрамы — праздник прихода весны.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Мишустина и Мамина в Москве посвящены в том числе двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Казахстана, а также взаимодействию в Евразийском экономическом союзе.