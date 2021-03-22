Киев, , 14:55 — REGNUM Украинские власти считают, что увеличение числа обстрелов в Донбассе не сможет существенно повлиять на переговоры о сохранении режима прекращения огня в регионе. Об этом 22 марта заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом».

Как отметила Мендель, администрация украинского президента Владимира Зеленского понимает, что число обстрелов в регионе, «к сожалению, увеличилось», на что, по словам пресс-секретаря, «есть ряд и политических, и экономических причин».

«Но в целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет. Возможности для дальнейшего сохранения перемирия, безусловно, есть», — сказала она.

Также Мендель добавила, что власти страны собираются использовать такие возможности так как они, как утверждает пресс-секретарь, хотели бы решить данный конфликт путем диалога.

«Владимир Зеленский побывал там (в подконтрольной Киеву части Донбасса) уже 20 раз за менее чем два года своего президентства. Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов заявил, что Украине нужно нормализовать свои экономические отношения с Россией.