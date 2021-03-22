Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 152 случая заражения вирусом SARS-CoV-2, по данным на 22 марта 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 21 марта 2021 года в регионе зарегистрировали 157 носителей коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 81 270 случаев заражения.

За минувшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (60 человек), Алапаевска, Артёмовского, Арамильского и Артинского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вакцинацию от COVID-19 прошли представители свердловского СПИД-центра.

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