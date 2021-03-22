Воронеж, , 14:50 — REGNUM Приговор в отношении троих жителей Воронежской области, нашедших и затем распиливших на металлолом снаряды времен Великой Отечественной войны, вынес Богучарский районный суд 22 марта, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как установлено судом и следствием, в апреле 2020 года 49-летний и 63-летний фигуранты дела в ходе раскопок на территории Залиманского сельского поселения Богучарского района обнаружили артиллерийские снаряды и минометные мины времен Великой Отечественной войны. Найденные снаряды копатели на автомобиле перевезли в дом одного из них. Позже, вместе с третьим фигурантом дела, они распилили незаконно хранимые артиллерийские снаряды, чтобы затем сдать в металлолом. Деньги они намеревались поделить.

Действия копателей были пресечены сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Изъятые артиллерийские снаряды и их части уничтожены. Фигуранты дела признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств, группой лиц по предварительному сговору»). Приговором суда им назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.