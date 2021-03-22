Москва, , 14:49 — REGNUM В настоящее время долларовая система — самая крупная, самая отлаженная и самая дешевая в плане издержек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что РФ нужно искать альтернативу доллару.

«Если мы говорим о расчетах, в том числе торговых расчетах, то долларовая система самая крупная, самая отлаженная и самая дешевая в плане издержек, — сказал Зубец. — И если у вас какие-то крупные потоки на десятки миллиардов долларов, то, наверное, лучше стоит пользоваться долларом. С другой стороны, совершенно понятно, что и Россия, и Китай находятся под угрозой серьезного санкционного давления. Я не думаю, что США отрежут РФ или Китай от мировой долларовой системы. Потому что это будет серьезный финансовый удар по их бизнесу. Но в принципе такие риски исключать нельзя. И бартерные расчеты в рублях и юанях на сегодняшний день дороже, чем долларовые. С одной стороны. С другой стороны, рано или поздно этот шаг придется делать в условиях, когда Китай объявлен главным врагом США, а Россия — главным врагом №2 или №3».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, насколько велики санкционные риски, угрожающие РФ.

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