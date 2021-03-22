Магас, , 14:48 — REGNUM В Ингушетии столкнулись восемь легковых автомобилей. В результате столкновения ранены четыре человека. В МЧС сообщили о столкновении четырех машин, однако «Интерфакс» сообщил о восьми автотранспортных средствах, участвовавших в автоаварии.

По данным издания, в виду легких повреждений находившихся в них людей сразу покинули место ДТП четыре автомашины.

Инцидент произошел утром 22 марта на федеральной трассе «Кавказ» в районе села Гази-Юрт. Все пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, среди раненых — люди с ограниченными возможностями здоровья, которые ехали из Дагестана на специально оборудованном для инвалидов автомобиле.