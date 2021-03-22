Сеул, , 14:53 — REGNUM В феврале 2021 года общий объём обкатанных грузов в портах Южной Кореи составил 118,3 млн тонн, что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

По их словам, объём обработанных контейнерных грузов сократился на 0,9%, до 2,21 млн 20-фунтовых контейнеров. 1,26 млн 20-фунтовых контейнеров пришлись на импорт и экспорт, что на 0,6% меньше, чем в феврале прошлого года. Объём перевалочных грузов также сократился на 1%, до 930 тыс. 20-фунтовых контейнеров.

В частности, объём обработанных контейнерных грузов в порту Пусана сократился на 3,4%, до 1,67 млн 20-фунтовых контейнеров, в порту Кваняна — на 15,5%, до 158 тыс. 20-фунтовых контейнеров, в порту Инчхона, напротив, увеличился на 36,4%, до 246 тыс. 20-фунтовых контейнеров.

Общий объём неконтейнерных грузов, обработанных в портах Южной Кореи, сократился на 5,4%, до 79,59 млн тонн.