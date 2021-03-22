Мурманск, , 14:46 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались три ковид-пациента, всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1048 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, накануне, 21 марта, список больных COVID-19 пополнили 75 человек. Среди заболевших есть жители областного центра, Североморска, Кандалакшского, Печенгского районов, Мончегорска и других муниципалитетов. Всего на лечении с COVID-19 находятся 629 человек.

Добавим, что всего в Мурманской области было выявлено 48 399 носителей коронавируса, 46 722 из них уже выздоровели.